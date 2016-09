21.11.2015 | 10:04 Uhr von Silke Bader (Kommentare: 0)

Aktuell stelle ich einige Arbeiten aus meinem malerischen Schaffen im Kunst- und Modetreff WEIBSBILDER in Dießen am Ammersee aus. In der Ausstellung zum Thema "Weibsbilder" zeige ich Frauenakte in Mischtechnik mit Acryl und Pastellkreiden sowie Reiseskizzen in Aquarell.

Besonderes EVENT:

Am Donnerstag, 26.11.2016 findet in Dießen am Ammersee der lange Einkaufsabend "DIESSEN LEUCHTET" statt. Die Geschäfte haben durchgehend bis 22.00 Uhr geöffnet und es wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten.

Licht ist der Hauptdarsteller des Abends. Überall in der Mühl-, Herren-, Prinz-Ludwig- und Johannisstraße wird Licht erstrahlen. Auch am Rathaus und an der Sparkasse sorgen Lichteffekte für ein ganz besonderes Flair. Auf großen Leinwänden werden Kunstwerke von Dießener Künstlern als Diashow am Marktplatz und in der Herrenstraße zu sehen sein. Auch Feuerkünstler bereichern das Showprogramm.

Im Rahmen dieser Veranstaltung bin ich mit meiner Vernissage am 26.11.15 von 19.00 - 21.00 Uhr im Kunst- und Modetreff WEIBSBILDER zugegen. Und natürlich gibt es im Laden viele weitere schöne Dinge rund um Kunst und Mode zu entdecken...

Ich freue mich sehr auf die Begegnungen an diesem Abend!

Hier findest Du die Ausstellung:

WEIBSBILDER

Mühlstraße 27

86911 Dießen am Ammersee