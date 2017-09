Die Weisheit der Weiblichkeit

01.09.2017 | 06:36 Uhr von Silke Bader (Kommentare: 1)

TODAY I RISE

Heute erhebe ich mich - dieser Aufruf ergeht an das Urweibliche in uns, in den Frauen wie auch in den Männern!

Ich teile hier ein Musikvideo mit wunderschönen Bildern, die mich zutiefst berühren und das die verschiedenen Facetten der Weiblichkeit in uns feiert und wachruft. Unter dem Video findest Du die Übersetzung des Textes ins Deutsche.

Lass Deine weibliche Kraft lebendig werden und lebe Deine Intuition, Deine Zartheit, Deine Wildheit, Deine Freude, Deine Liebe, Deinen Schmerz, Deine Trauer, Deine Wut, Dein Mitgefühl, Deine Begeisterung, Deine Berufung und unendlich viel mehr, das es noch zu entdecken gilt. Du trägst ein unerschöpfliches Potenzial in Dir und je mehr Du aus Deiner inneren Quelle ans Licht Deines Bewusstseins holst, umso mehr Energie sprudelt aus ihr nach. Das weibliche Prinzip ist Fruchtbarkeit, Fülle und Lebendigkeit. JETZT ist die Zeit, Deine Kraft zu leben. Worauf wartest Du? Auf einen Weckruf? Hier ist er: TODAY I RISE!

Einen erkenntnisreichen Start in den Monat September wünscht Dir von Herzen