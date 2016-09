Gesegnete Weihnachten

23.12.2015 | 14:58 Uhr von Silke Bader (Kommentare: 1)

Von Herzen bedanke ich mich für dieses erfüllende Jahr, für die vielen berührenden Begegnungen und die liebevollen Zuschriften, die ich für meinen BLOG von Euch erhalten habe! Es ist mir eine Freude, die Botschaften der lichtvollen geistigen Welt mit Euch zu teilen. Und so freue ich mich auf ein erkenntnisreiches Neues Jahr, das meinem Gefühl nach sehr stark die Qualität der Umsetzung in sich trägt. Das Jupiterjahr 2015 hat viel geistige Expansion mit sich gebracht. Nun heißt es, mutig an die Umsetzung zu gehen und das geistig Erkannte im eigenen Leben zu erproben. Dadurch wird unser Wissen zur wahren Lebensweisheit.

So genieße die anstehenden Feiertage als Zeit für Muße, als wohlverdiente Auszeit nach den vielen bewegenden Entwicklungsschritten dieses Jahres. Halte Rückschau, was gut für Dich war, was Du bewahren oder weiterentwickeln möchtest. Und mache Dir bewusst, was Du in diesem Jahr endgültig transformieren und verabschieden konntest. Auch das gilt es zu feiern! Mit der neu verankerten inneren Freiheit kann Dein Geist sich nun weiten und diese Tage "zwischen den Jahren" - die heiligen zwölf Rauhnächte - bewusst erleben, um die eigene Vision noch klarer zu fühlen und zu sehen. Deine Vision ist Dein Leitstern im Leben, an dem Du Dich immer wieder orientieren kannst.

Als kleines Weihnachtspräsent stelle ich Euch den Gratis-Download der Durchgabe und Meditation vom 16.12.15 zur Verfügung. Es geht darin um die Klärung und Öffnung des Herzens und die Verbindung mit der eigenen, in uns wohnenden Christusliebe. Diesmal mit musikalischer Einstimmung von meinem lieben Seelenpartner Siegfried. Viel Freude und Entspannung dabei!

Und für alle, die sich noch auf eine friedvolle familiäre Begegnung an den Festtagen vorbereiten und einstimmen wollen, empfehle ich meinen BLOG-Artikel "Familien-Heilungsritual mit Engeln" (vom Dezember 2013).

Ich danke Dir von Herzen für das Vertrauen, das Du mir entgegenbringst und freue mich, dass wir miteinander verbunden sind. Frohe Weihnachten, eine heilsame Zeit der Verinnerlichung und der freudigen Voraussicht auf das Neue Jahr wünscht Dir

Deine Silke

Mit lieben Grüßen auch von Siegfried!