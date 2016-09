Im EINKLANG sein

13.04.2016 | 18:06 Uhr von Silke Bader (Kommentare: 2)

Jetzt im Frühling können wir sie hautnah erleben: Die schöpferische Kraft, die alles zum Erblühen bringt. Wie aus dem Nichts des langen Graus des Winters schießt mit der warmen Frühlingssonne auf einmal das pure Leben hervor. Die Welt erstrahlt wieder in bunten Farben und die Natur zeigt eine geradezu verschwenderische Fülle. Und da wir als Menschen eingebunden sind in das große Ganze ergreift auch uns diese Welle des Lebens. Unser Herz öffnet sich und wir spüren, dass sich neue Kräfte und Energien in uns zu regen beginnen. So ist diese Zeit des Frühlings eine Einladung, Dich wahrhaft von der Natur berühren zu lassen und Dich mit dem Schöpfer allen Seins zu verbinden. Wenn ich momentan durch die Natur streife, fühle ich eine tiefe Dankbarkeit für die Schönheit und Fülle des Lebens. Die überbordenden, blühenden Gärten sind für mich auch ein Sinnbild für unseren inneren Seelengarten und das unermessliche Potenzial, das in uns liegt. In dieser Zeit lässt sich elementar erleben, wie schöpferisch und kreativ das Leben ist. Die (Farben-)Vielfalt der Natur scheint keine Grenzen zu kennen. Und so kann uns diese Zeit des inneren und äußeren Aufbruchs und Erblühens Mut machen, dass die Lebenskraft immer Wege findet und dass alles Seiende zum Wachstum strebt.

Die göttliche Ur-Essenz, aus der alles Seiende entsteht (und besteht), setzt sich aus drei Aspekten zusammen: aus Weisheit, aus Liebe und aus schöpferischer Kraft. Liebe und Weisheit bilden wie Yin und Yang eine Einheit und die schöpferische Kraft ist die Energie, die sie zum Ausdruck bringen. Da wir selbst den göttlichen Funken in uns tragen, pulsiert diese Ur-Essenz auch in uns. Wir sind schöpferische Wesen, durch die sich die Ur-Essenz kreativ ausdrückt.

So ist diese Zeitqualität wie eine Einladung, Dich mit dem Ur-Energiestrom alles Seienden zu verbinden und neue Kraft und Inspiration daraus zu schöpfen. Kreativität bedeutet, Neues zu erschaffen und schöpferisch zu sein. Diese Energie kann sich mannigfaltig ausdrücken, ganz konkret in künstlerischem und musischem Tun, aber auch in der Kraft der Heilung oder in der Fähigkeit, Lösungen zu kreieren. Es ist also eine ursprüngliche Fähigkeit unseres Geistes, unserer Seele und auch unseres Körpers. Denn wenn es die Lebenskraft selbst ist, die uns durchströmt, wie sollte ein Teil unseres Seins davon ausgeschlossen sein? Es sind lediglich unsere bewussten oder unbewussten Blockaden, die den Fluss der schöpferischen Lebensenergie in uns behindern können. Blockaden entstehen aus (alten) Ängsten. Schwingungen der Angst erzeugen Enge in unseren Chakren und Energiekörpern, der Fluss der Lebensenergie wird dadurch eingeschränkt.

Somit wird deutlich, dass wir Probleme nicht nur auf der äußeren Ebene unseres Lebens lösen können. Wir sollten vor allem unsere innere Ebene einbeziehen, in der Glaubensmuster oder alte Emotionen den freien Fluss der Lebensenergie einschränken können. Auf dieser Quellebene lassen sich die tieferen Ursachen bearbeiten und das Leben - als Manifestation der Energie - folgt dann der inneren Befreiung. Was wir nun von der Natur lernen können ist, uns der schöpferischen Kraft hinzugeben und ihr zu erlauben, uns ganzheitlich zu durchströmen. In einem Satz ausgedrückt wäre es ein Gebet wie:

Der göttliche Wille in mir geschehe.

Versuche einmal, Dich in den kommenden zwei Wochen jeden Morgen mit diesem Mantra auf den Tag einzustimmen. Hingabe ist eine unendlich machtvolle Kraft. Du kannst wahre Wunder erleben, wenn der persönliche (Ego-)Wille zum Schweigen kommt und Du Dich der höheren, göttlichen Macht und Kraft anvertraust. Dann kann – wie in der Natur – ein perfektes Zusammenspiel entstehen und die ursprüngliche, kosmische Ordnung sichtbar werden.

Hingabe ist die Fähigkeit, unsere persönliche Vorstellung (wie etwas „sein sollte“) einmal loszulassen und auf Impulse zu lauschen. Hingabe bedeutet auch, im rechten Moment zu handeln und so der schöpferischen Kraft Ausdruck zu verleihen. Und nicht zuletzt ist Hingabe die Fähigkeit, uns kontinuierlich jeden Tag aufs Neue unseren Aufgaben zu widmen und in dieser Bereitschaft zum Dienen immer mehr in unsere sinnvolle Aufgabe und Erfüllung hinein zu reifen. Durch diese innere Haltung heiligst Du Deinen Alltag und bringst Spirit in Deine täglichen Aufgaben. Wenn Du Dich auf diese Art mit der schöpferischen Ur-Kraft verbindest, Dich sozusagen in EINKLANG bringst, wird Dein Leben neu erblühen. Vieles beginnt sich wie „vom Selbst“ zu fügen, einfach weil Du bereit dafür bist.

Und mein heutiger Meditationsvorschlag ist ein Spaziergang in der Natur, mit offenen Augen und Sinnen und vor allem mit offenem Herzen für die Schönheit in Dir und um Dich herum. Die Natur enthüllt uns all ihre Weisheit, wenn wir uns mit ihr verbinden und lauschen. Und sie ist unendlich geduldig und wartet, bis wir bereit dazu sind...

