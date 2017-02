Tanze im Spiel der Polaritäten!

08.02.2017 | 12:06 Uhr von Silke Bader (Kommentare: 1)

Spürst Du auch die Energie, die knisternd in der Luft liegt? Jetzt, im Februar, kommt durch den kosmischen Reigen von Venus und Mars neue Schwungkraft auf und die Polaritäten verstärken sich. Energien, die lange Zeit stagniert oder verdrängt waren, werden nun in Bewegung gebracht. Das fühlt sich nicht immer gemütlich, in jedem Fall aber befreiend an. So spüre genau hin, was in Dir nach Befreiung strebt. Welche (alten) Themen wollen jetzt in der Tiefe erlöst werden? In manchen Mustern und Gewohnheiten haben wir uns allzu fest eingerichtet. Doch die Strukturen sind schon lange porös und bröckelig geworden, weil sie ganz einfach nicht mehr Deiner Seelenschwingung entsprechen. Vertraue also der Lebenskraft, die immer auch eine Durchbruchskraft ist. Die alte Samenschale wird aufgebrochen und der neue Keim wächst hervor. Leben erwacht, auch in Dir!

Doch bevor das Neue Raum greifen kann, will das Alte bewusst verabschiedet und bereinigt werden. So nimm Dir auch die Zeit, noch einmal zurückzublicken auf das, was war. Denn mit der heutigen Bewusstheit und Erkenntniskraft vermagst Du die vergangenen Erfahrungen oder auch die alten Dramen Deines Lebens aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen und eine tiefere Bedeutung darin zu sehen. Wenn Du erkennen kannst, dass alle Erfahrungen Deines Lebens wichtig und richtig waren, um Dich an den Punkt Deines Lebensplanes zu tragen, an dem Du Dich heute befindest, dann entsteht ein tiefes Gefühl von Frieden in Dir. Und dieser Frieden ist das Fundament, auf dem das Neue erblühen kann. Wenn Du magst, kannst Du ein kleines Ritual machen und die alten Energien mit einer Räucherung würdigen und endgültig verabschieden. So reinigst Du Dich und den äußeren Raum Deiner Wohnung und öffnest Deinen Geist und Dein Herz für neue Energie und Inspiration.

Wachstum bringt oftmals auch Schmerz mit sich: Verlustangst, Angst vor Veränderung oder vor dem Unbekannten. Doch davon lässt sich die Lebensenergie nicht aufhalten. Der Keim, der tief im dunklen Boden aus der Samenschale hervorbricht, hat trotz seiner Zartheit eine solche Kraft, dass er durch das dichte Erdreich hindurch lichtwärts strebt und wächst. Noch erahnen wir nur in der schlummernden Natur, was sich in der Tiefe des Bodens gerade ereignet und welche Kräfte aufs Neue erwachen. Denn nun beginnt eine wahrlich inspirierende Zeit: Wenn sich durch den himmlischen Tanz von Venus und Mars die Polaritäten verstärken, kommt Anziehung in Gang. Sei bereit, Deine Kontrolle loszulassen und stelle Dich ganz in den Fluss dieser wunderbar belebenden Energien hinein. Öffne Deinen inneren Herzensraum und lasse Dich berühren und innerlich bewegen. Spüre nach, welche Gefühle, Gedanken und Ideen nun in Dir aufsteigen. Träume werden wach und zeigen Dir deutlich an, wo Dein Herzenssehnen Dich hinführen möchte. Entwickle Flexibilität und lasse Dich von der Energie und Schwungkraft lustvoll bewegen, denn diese Zeit lädt Dich dazu ein, Dich in jeder Zelle Deines Seins lebendig und beweglich zu fühlen. Alter Staub wird nun abgeschüttelt und eine tiefe Erneuerung kann geschehen.

Die Lebenskraft ist pure Expansion: Im Rhythmus von Ausdehnung und Verdichtung, Nähe und Distanz sowie anderen Polaritäten, will sich das Leben ständig erweitern. Das ist die Kraft der Evolution und Entwicklung, an der wir teilhaben, die wir mitgestalten. Nun bist Du eingeladen, Dein Leben in einem freudvollen Tanz zu erleben. Dazu ist es wichtig, Deine Musik, Deinen Rhythmus und Deine(n) Tanzpartner zu finden. Sei Dir bewusst, dass DU in Deinem Leben die Wahl hast, wer Dein Tanzparkett betritt und mit wem Du diesen Tanz gestalten willst. Und manchmal ist es ebenso schön, die Bühne des Lebens ganz für sich allein einzunehmen und tief in den eigenen Ausdruck einzutauchen. Eins mit sich selbst zu sein und die eigene Gesellschaft zu genießen. Wenn Du mit Dir im Einklang bist, wirkt sich das ungemein anziehend auf das Leben aus. Dann spielt das Leben Dir den Ball und neue Möglichkeiten zu, in denen Du Dich erleben, ausdrücken und Dein Sein erweitern darfst.

Und die Übung für die aktuelle Zeitqualität lautet:



Tanze im Spiel der Polaritäten!

Wähle Dir eine Musik ganz nach Deiner Stimmung aus: schwungvoll, belebend, rockig, sanft, meditativ,… Stehe zunächst barfuß frei im Raum und spüre die Verbindung Deiner Füße mit dem Boden. Stehe ganz bewusst auf beiden Füßen und atme tief in Deine Wurzeln hinein. Lausche der Musik und öffne Dein Herz mit einem Atemzug. Lass Dich von der Musik berühren, so als würde sie wie ein Strom unmittelbar in Dich hinein und durch Dich hindurchfließen. Und dann lasse Dich bewegen. Folge den Impulsen Deines Körpers und mische Dich nicht ein. Der Fluss geschieht durch Dich und nimmt Dich mit. So werden die Bewegungen größer, weiter, freier, lebendiger, bis Du tanzt. Tanze Dich frei und schüttele den alten Staub von Dir ab. Lasse Deine Kiefermuskeln locker und öffne leicht Deinen Mund, so kann der Atem frei durch Dich hindurchfließen. Spüre, wie die Bewegungen neue Energie und Lebendigkeit in Dir freisetzen und genieße diese kostbaren Augenblicke. Wenn es genug ist, lasse die Bewegungen wieder kleiner werden, pendele Dich auf Deine innere Mitte ein, bis Du wieder ganz zentriert zum Stehen kommst. Atme tief ein und aus und lege Dich dann am Boden ab. Spüre, wie jede Körperzelle voll neuer Energie vibriert. Verbinde Dich mit Deinem Atem und lasse ihn ruhiger werden. Entspanne und sei ganz in der Stille, in Deiner inneren Lebendigkeit und in der Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens.

So wünsche ich Dir einen schwungvollen Auftakt in den Februar, genieße die Energie und das Spiel der Polaritäten und lasse Dich inspirieren, was nun in Dir lebendig werden und gelebt werden will.

Einen Herzensgruß sendet Dir



