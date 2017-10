Zeit der BEFREIUNG

30.09.2017 | 08:39 Uhr von Silke Bader (Kommentare: 5)

Wir befinden uns im Waage-Monat und diese Zeitqualität hat immer mit den Kräften des Ausgleichs und der inneren Balance zu tun. Durch die aktuelle Zeitströmung fällt hierbei der „kosmische Schweinwerfer“ insbesondere auf die Aspekte unserer inneren Urweiblichkeit und Urmännlichkeit, mit anderen Worten: auf Deine Innere Frau und Deinen Inneren Mann. Nachdem die vergangenen Wochen sehr viel Befreiungskraft, ja geradezu Sprengkraft in Seelenaspekten der Urweiblichkeit mit sich gebracht haben, geht es nun darum, diese frei gewordenen Energien mit Deinen inneren männlichen Aspekten zu verbinden und zu versöhnen.

Es sind fundamental wichtige Erkenntnis- und Heilungsprozesse, die wir derzeit individuell wie auch kollektiv durchlaufen. Denn jahrhundertealte Schmerzmuster zwischen dem weiblichen und männlichen Prinzip drängen nun nach Bewusstwerdung, Heilung und Erlösung. Auf einer tiefen Ebene spürst Du vielleicht, dass Du müde geworden bist, Kämpfe zu führen. Du sehnst Dich nach wahrer Hingabe und echter Begegnung. Genau diese Öffnung will sich nun in uns vollziehen durch das Aufbrechen der urweiblichen Kraft, im Mann wie auch in der Frau. Denn jenseits des physischen Geschlechts tragen wir beide Energiequalitäten in uns.

Vielleicht bist Du in den vergangenen Wochen uralten Schmerzmustern, die noch in Deinem Emotionalkörper gespeichert waren, begegnet: Trauer, Wut, Angst, Ohnmacht, Aggression, Eifersucht, Neid, Verletzung, … Die ganze Palette der unbeliebten, meist verdrängten Gefühle mag aktiviert und an die Oberfläche Deines Bewusstseins gespült worden sein. Gleichzeitig macht Dich diese Zeitqualität sensibler, empfindsamer und vertieft Deine intuitiven Kräfte.

Jetzt ist der Moment, in dem Du eingeladen bist, innerlich einen Schritt zurückzutreten und tief durchzuatmen. Betrachte Dein inneres Schlachtfeld, Du kennst es nur zu gut und hast alle Spielarten der inneren (und äußeren) Kämpfe durchgefochten. Spürst Du, wieviel Kraft es Dich gekostet hat? Und wie wenig Du damit erreichen konntest? Das war der Weg der alten Energie: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch nun beginnt eine neue Zeitqualität, man kann fast sagen eine neue Zeitrechnung.

Tatsächlich laufen die derzeitigen Entwicklungen in sehr hoher Beschleunigungsenergie ab. Was nicht mehr stimmig ist, fliegt jetzt förmlich auseinander. Befreiung ist das Schlagwort dieser Zeit. Halte inne und spüre nach, was in Dir nach Befreiung strebt. Es sind Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Visionen oder Ziele, die lange Zeit in Dir geschlummert haben. Jetzt geht es um Authentizität. Die Muster der Verdrängung und Anpassung funktionieren nicht mehr und das ist gut so! Heiße den Sturm der Wandlung willkommen in dem Bewusstsein, dass er nur das von Dir nehmen und hinwegfegen kann, was Dir nicht mehr entspricht. Die alten Schalen, die spröde geworden sind, brechen nun auf und werden fortgefegt. Atme und spüre Deine Präsenz und Kraft in diesem Augenblick. Du bist hier, weil Du auf einer tiefinneren Ebene ‚Ja‘ gesagt hast zu diesem Prozess der Erneuerung. Ja, es kann sein, dass in Dir kein Stein auf dem anderen bleibt, dass das Innerste nach außen gekrempelt wird. Gib Dich der Wandlung hin und fühle, dass Du tief in Dir, in Deinem Seelenselbst und göttlichen Kern, auf einem sicheren Fundament stehst. Das Geschenk dieser Zeit ist das Erblühen Deiner wahren inneren Kraft und Stärke, die Geburt Deines inneren Lichtes. Erlaube Dir, zu strahlen und zu leuchten in dem, was Du bist, was Dich wirklich ausmacht. Das ist die Authentizität, die nun erblühen will.

Lasse auch die Beschleunigung zu. An manchen Tagen magst Du Dich wundern, was alles zusammenkommt, geschieht und sich auflöst. Es haben sich geistige Portale geöffnet, durch die Energien auf die Erdensphäre fluten, die genau diese Befreiungskräfte und Transformationen jetzt fördern. Das ist die kosmische Unterstützung, die uns nun zuteilwird. Im weiteren Verlauf wird es um die neue Verbindung und Verschmelzung der urweiblichen und urmännlichen Energien in uns gehen, was sich sehr heilsam auf jedwedes Beziehungsgeschehen auswirkt. Denn das sind unsere „Schlachtfelder des Alltags“, die wir zuallererst zu befrieden haben. Nur so kann sich der Frieden auch im Kollektiv und im Großen verbreiten. Darüber werde ich in der kommenden Zeit noch mehr berichten.



Für den aktuellen Prozess ist es von überaus großer Wichtigkeit, dass Du sehr bewusst und achtsam mit Dir selbst umgehst, Projektionen zurücknimmst und Dich in Wahrhaftigkeit Deinen Gefühlen stellst. Viele Partnerschafts- und Familienkonflikte, die derzeit entbrennen, sind nur Auslöser, um Dir des alten Schmerzes und der unbewusst wirksamen Muster gewahr zu werden. Halte inne, gehe in die Stille und frage Dich, woher Du diese Gefühle kennst. Die tiefsitzenden Prägungen und Muster gehen immer auf unsere Ursprungsfamilie zurück, denn die ersten Beziehungserfahrungen machen wir mit unseren Eltern. Also gib den Schmerz und all die Gefühle geistig an sie zurück – oder besser noch in die violette Flamme der Wandlung. Nimm dabei Dein inneres Kind in den Arm und lass es spüren, dass es heute nicht mehr hilflos und ausgeliefert ist. Du als Erwachsene passt nun gut auf Dein inneres Kind auf und gehst achtsam mit seinen Bedürfnissen um. Und genau darin liegt momentan das Geschenk der Heilung: Sorge gut für Dich selbst, beschütze die sensiblen Bereiche Deines Inneren Kindes und tue Dir Gutes. Mach Dinge, die Dich erfreuen, genieße die kleinen Augenblicke des Glücks und ENTSPANNE DICH! Dann kann die Welle des Lebens und die Energie der Wandlung durch Dich fließen und sich der Heilungsprozess ganz organisch in Dir vollziehen. Alles ist gut, so wie es jetzt ist!



In diesem Sinne wünsche ich Dir eine befriedende, befreiende und beglückende Zeit und freue mich sehr, hier mit Dir verbunden zu sein. Licht und Liebe sendet Dir

