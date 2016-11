11.02.2017 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: CH-Gais (bei St. Gallen)

INTUITIONS-SEMINAR MIT ENGELN

Tagesseminar mit Silke & Siegfried Bader

Meditationen, Musik & Schutzengel-Botschaften



Öffne Dich mit Hilfe der Engel für die Gabe Deiner Intuition. Verbinde Dich in diesem Seminar tiefer mit Deinem

Höheren Selbst, um Deine innere Führung wahrzunehmen. Die liebevolle Begleitung der Engel hilft Dir, Blockaden sanft zu lösen und die Verbundenheit mit Deiner geistigen Führung zu spüren.

In Engelmeditationen und den heilenden Schwingungen von Siegfrieds Gitarrenmusik gelangst Du in einen tiefen Entspannungszustand und in die Verbindung mit Deiner inneren Quelle. Durch Wahrnehmungsübungen vertiefst Du Deine Intuition. Ergänzend übermittelt Dir Silke eine persönliche Schutzengel-Botschaft.

Das Idyll Gais bietet uns einen besonderen Rahmen für das Seminar: eingebettet in die ursprüngliche Landschaft des Appenzeller Landes ist das romantische Seminarhotel im Chalet-Stil ein wahres Naturidyll.

> SEMINARABLAUF

Samstag, 11.02.2017

Seminarzeit: 10.00 - 17.00 Uhr

> SEMINARGEBÜHR

160 CHF / zzgl. ist eine Tagungspauschale von 75 CHF an das Idyll Gais zu entrichten

In der Tagungspauschale enthalten: leichtes 4-Gang-Mittagsmenü und 2 Kaffeepausen

> VERANSTALTUNGSORT

Seminarhotel Idyll Gais (Appenzeller Land)

Möser 4, CH - 9056 Gais

Tel. +41 (0)71 793 11 45 • info@idyll-gais.ch

> ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEIT

im Idyll Gais, Reservierung über das Seminarhotel

> INFO & ANMELDUNG

bei Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder eMail: info@silkebader.de

Anmeldung bis zum 16.01.17 erbeten

Die Seminarplätze werden in der Reihenfolge des Überweisungseingangs der Seminargebühr vergeben.

Die Anmeldung gilt als verbindlich und kann bis 4 Wochen vor der Veranstaltung kostenfrei storniert werden.

Danach wird der volle Seminarbeitrag fällig, falls Sie oder wir keinen Ersatzteilnehmer finden.