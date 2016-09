CH-Wädenswil: DAS HEILENDE LICHT DER ENGEL / Tagesseminar mit Silke Bader

27.11.2016 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: CH-Wädenswil

Tauche in das heilende Energiefeld der Engel ein und erlebe Deine eigene, intuitive Anbindung zur geistigen Welt.

Engelmeditationen stimmen Dich auf die schöpferische Quelle Deines ICH BIN ein. Du empfängst stärkende Energien und neue Inspiration für Dein Leben. Durch die liebevolle Begleitung der Engel können Blockaden sanft gelöst und neue Räume in Dir geöffnet werden. So gewinnst Du Klarheit und kommst in Kontakt mit Deinem Seelenpotenzial. Du erkennst, was Dich wirklich ausmacht und was wesentlich für Dich ist.

Vertiefend übermittele ich jedem Teilnehmer eine persönliche Schutzengelbotschaft.



Wann: So, 27.11.16, 10.00 – 17.00 Uhr

Beitrag: 180,00 CHF

Wo: Elfenhaus Seminarraum, Eintrachtstr. 7, CH - 8820 Wädenswil

Anmeldung bei Klaus Theuretsbacher unter Tel. +41 (0)43 541 53 11 oder per eMail: info@elfenhaus.com