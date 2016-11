Deine ENGELBOTSCHAFT für das NEUE JAHR / Seminar

05.02.2017 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Salzburg

Tagesseminar mit Silke Bader

Lass uns gemeinsam mit den Engeln das Neue Jahr begrüßen. In den Meditationen und Botschaften aus der geistigen Welt tauchen wir tiefer in die Zeitqualität des Jahres 2017 ein. Engel und Lichtwesen unterstützen uns in der Öffnung für unsere Potenziale, die es nun zu leben gilt. Durch das lichtvolle Energiefeld der Engel können Blockaden sanft gelöst und stärkende Energien freigesetzt werden. Ich übermittele jedem Teilnehmer eine persönliche Schutzengelbotschaft, die den individuellen Entwicklungsprozess verdeutlicht.

Ich freue mich auf ein segensreiches Seminar mit der lichtvollen geistigen Welt und Dir!

Wann: So, 05.02.2017 von 10.00 - 17.00 Uhr

Wo: Hotel Steinerwirt, Salzburger Str. 25, A-5084 Hinterreit/ Großgmain

Beitrag: 120,00 €

Anmeldung im Avalon-Spirit&Soul unter Tel. 0043 (0)662 87 10 90 oder per E-Mail: seminar@avalon-vision.at