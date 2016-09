DACHAU: Engel-Meditation & Musik mit Silke & Siegfried Bader

22.11.2016 (19:30 Uhr - 21:00 Uhr)

Ort: Dachau

Erlebe an diesem Abend die stärkende Kraft der lichtvollen geistigen Welt. In der unmittelbaren Durchgabe der Engelmeditation kommst Du in tiefen Kontakt mit dem göttlichen Funken Deines ICH BIN. Aus dieser Quelle schöpfst Du innere Ruhe, Kraft und Stärke sowie Inspiration für die Aufgaben Deines Lebens. Siegfrieds Gitarrenmusik und Mantren unterstützen eine heilsame Herzöffnung.

Wir freuen uns auf einen segensreichen Abend und auf die Begegnung mit Dir.

Teilnehmerbeitrag: 15,00 €

Zeit: 19.30 Uhr - ca. 21.00 Uhr

Ort: Avalon, Schleißheimerstr. 5, 85221 Dachau

Anmeldung erbeten bei Angelika Karl, Tel.: 08131-35 30 75, eMail: info@avalon-dachau.de