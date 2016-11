Wie Engel Dich begleiten / Vortrag

04.02.2017 (19:00 Uhr - 21:00 Uhr)

Ort: Salzburg

Vortrag mit Silke Bader

Öffne Dich Deiner Intuition und geistigen Führung

Tauche an diesem Abend in das heilende Energiefeld der Engel ein und erlebe Dich in Deiner intuitiven Anbindung zur geistgen Welt. Silke Bader vermittelt aus ihrer gelebten Erfahrung Wege, wie die lichtvolle Ebene der Engel für jeden zugänglich und erfahrbar ist. Denn jeder, der offenen Herzens ist, kann die Botschaften seiner geistigen Führung empfangen und in seinen Alltag einbeziehen.In der direkten Übermittlung einer Engel-Meditation kannst Du Deinen persönlichen Kontakt und Zugang erspüren.

Wann: Sa, 04.02.2017 von 19:00 - ca. 21:00 Uhr

Beitrag: 20,00 €

Wo: Avalon Spirit&Soul, Franz-Josef-Straße 25b, A-5020 Salzburg

Anmeldung im Avalon-Spirit&Soul unter Tel. 0043 (0)662 87 10 90 oder per E-Mail: seminar@avalon-vision.at