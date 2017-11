DAS WUNDER DER VERGEBUNG / Seminar

02.12.2017 (14:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Utting

In diesem Workshop tauchen wir in ein heilsames Feld der Vergebung ein und öffnen uns den Botschaften und der energetischen Begleitung der lichtvollen geistigen Welt. In Engelmeditationen, einem Vergebungsritual und Übungen heben wir all die Gefühle und Speicherungen ans Licht des Bewusstseins, die nun betrachtet, erlöst und befreit werden dürfen. Durch Vergebung lösen wir uns aus alten Verstrickungen und bereinigen das Feld unserer Aura. So wird ein tiefgreifender Wandel und Neubeginn möglich.

Datum: Sa, 02.12.17, 14.00 – 17.00 Uhr

Beitrag: 60,00 €

Ort: Silke Bader, Dießener Str. 24, 86919 Utting am Ammersee

Anmeldung unter Tel. 08806.95 92 26 / E-mail: info@silkebader.de

Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte frühzeitig anmelden.