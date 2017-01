DER WEIBLICHE WEG / SEMINAR IV: ERFÜLLT-SEIN

16.12.2017 (10:00 Uhr - 18:00 Uhr)

Ort: Utting

JAHRESZYKLUS FÜR SPIRITUELLE TRANSFORMATION

Gemeinsam begeben wir uns auf den weiblichen Weg in unser wahres Selbst. Die weibliche Kraft ist die Empfänglichkeit des inneren Raumes und der intuitiven Weisheit. Je mehr wir unsere weibliche Kraft und Intuition entfalten, desto verbundener fühlen wir uns mit dem Leben.



Im Seminarzyklus begleite ich Dich in Deiner Selbstentfaltung. Spielerisch öffnest Du den Zugang zu Deinen inneren Räumen und Erlebniswelten. Du kommst in Verbindung mit Deinen inneren Schätzen und Talenten, die Dich in Deiner Einzigartigkeit ausmachen. Durch Meditation, Bewegung/Tanz und Intuitives Malen bringst Du Deine schöpferische Energie in Fluss und weckst im kreativen Ausdruck Deine Lebensfreude.

In Meditationen diene ich als Kanal für Engel und Lichtwesen. Die Energien der geistigen Welt unterstützen Dich darin, Blockaden sanft zu lösen und Deine weibliche Kraft zu entfalten.

Bist Du bereit für eine Transformation Deiner Weiblichkeit? Das Potenzial, Dein Selbst zu leben, liegt in Dir. DU bist die Schöpferin und ich begleite Dich gern ein Stück Deines Weges in Deine Ausdruckskraft.

SEMINAR IV: ERFÜLLT-SEIN



Unser Sehnen nach Liebe ist die Triebfeder jeglicher Entwicklung. Wir öffnen uns der Selbstliebe, um im Sein anzukommen, denn nur im Hier und Jetzt kann Liebe fließen, empfangen und weitergegeben werden. Wir begegnen der inneren Liebenden und geben uns der Erfüllung hin.

Datum: 16.12.17 / Zeit: 10:00 - 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: SeerosenWerkstatt, Mühlstr. 11, D-86919 Utting am Ammersee

Teilnahmegebühr:

Bei Buchung der Seminarreihe als JAHRESZYKLUS beträgt die Kursgebühr 440,00 € (inkl. Material fürs Malen).

Bei Einzelbuchung beträgt der Seminarpreis pro Tagesseminar 120,00 € (inkl. Material fürs Malen).

Anmeldung:

Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder per eMail: info@silkebader.de

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! Hier kannst Du Kontakt mit mir aufnehmen.

Gruppengröße max. 10 Personen. Die Seminarplätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Bitte zum Seminar mitbringen:

Eine Yogamatte oder Decke für die Meditation. Bequeme und unempfindliche Kleidung fürs Tanzen und Malen. Notizbuch für kreative Impulse, etc.

Für das Malen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Im Mittelpunkt steht der spontane und intuitive Ausdruck Deines Wesens.