DER WEIBLICHE WEG Teil 1 - Heilung durch Herzöffnung / Seminar

30.07.2017 (10:00 Uhr - 18:00 Uhr)

Ort: Icking (bei Starnberg)

DER WEIBLICHE WEG Teil 1 - Heilung durch Herzöffnung

Gemeinsam begeben wir uns auf den weiblichen Weg in unser wahres Selbst. Die weibliche Kraft ist die Empfänglichkeit des inneren Raumes und der intuitiven Weisheit. Je mehr wir unsere weibliche Kraft und Intuition entfalten, desto verbundener fühlen wir uns mit dem Leben.

In Meditationen diene ich als Kanal für Engel und Lichtwesen. Die Energien der geistigen Welt unterstützen Dich darin, Blockaden sanft zu lösen, Deine Einzigartigkeit zu entdecken und Deine weibliche Kraft zu entfalten. Bewegungsmeditationen und Tanz unterstützen den heilsamen Energiefluss auf allen Ebenen Deines Seins. Vertiefend übermittele ich jeder Teilnehmerin eine persönliche Botschaft ihres Schutzengels.

Bitte zum Seminar mitbringen:

Eine Yogamatte oder Decke für die Meditation. Bequeme und unempfindliche Kleidung fürs Tanzen und Malen. Notizbuch für kreative Impulse, etc.

Für das Malen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Im Mittelpunkt steht der spontane und intuitive Ausdruck Deines Wesens.

Termin: So, 30.07.17

Zeit: 10.00 – 18.00 Uhr

Kosten: Einzelbuchung Tagesseminar: 120 € (inkl. Material fürs Malen), Buchung des Kurses Teil 1 & 2: 220 € (inkl. Material fürs Malen). Teil 2 findet am 12.11.17 statt.

Ort: Haus Lichtspur in Icking, Rosenfeldweg 3, 82057 Icking

Information und Anmeldung:

bei Ulrike G. Pfeiffer, Tel.: (49)8178/692 04 15 oder Mobil: (49)171/454 01 56, eMail: info@uglichtspur.de

Gruppengröße max. 10 Personen. Die Seminarplätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 50 % der Kurs- bzw. Seminargebühr bis 10 Tage vor dem Seminartermin zu überweisen. Der Restbetrag ist in bar am Seminartag zahlbar. Die Anmeldung ist verbindlich.