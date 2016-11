ENGEL-BOTSCHAFTEN & MUSIK / Tagesseminar

25.03.2017 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Südtirol, St. Lorenzen

Tagesseminar mit Silke und Siegfried Bader

Tauche mit uns in das heilende Energiefeld der Engel ein und erlebe Deine intuitive Anbindung zu Deinem Schutzengel und Deiner persönlichen geistigen Führung. Meditationen führen Dich in Deine innere Quelle und in eine wohltuende Zentrierung. Du öffnest Dich für die heilsamen Impulse der Engel, die Dir helfen, Blockaden sanft zu lösen und Dein Energiefeld zu klären.

Siegfrieds intuitiv gespielte Gitarrenmusik baut einen heilsamen Schwingungsraum auf, in dem Dein Herz sich öffnet und Du tief entspannen kannst. Jeder Teilnehmer empfängt durch Silke eine persönliche Schutzengel-

Botschaft für seine momentane Lebenssituation und Entwicklung. Wir freuen uns auf ein segensreiches Seminar und auf die Begegnung mit Dir!

Datum: Sa, 25.03.17, 10.00 – 17.00 Uhr

Beitrag: 110,00 €

Ort: Anamcara - Raum für Heilung, Josef Renzler Str. 21/b, I - 39030 St. Lorenzen (BZ)

Anmeldung bei Elisabeth Hernegger unter Tel. +39 (0)340 160 79 48 oder eMail: info@anamcara.it

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Die Seminarplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.