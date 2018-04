ENGEL-KLANG-HEILRAUM kreativ / Wochenendseminar

29.09.2018 | 10:00 Uhr - 30.09.2018 | 17:00 Uhr

Tauche mit uns in ein transformierendes Energiefeld aus klärenden und heilsamen Schwingungen ein. In medialen Übermittlungen der Engelbotschaften und intuitiv gespielten Klanglandschaften findest Du tieferen Zugang zur schöpferischen Quelle Deines ICH BIN. Alte Konditionierungen sowie energetische Blockaden können durch die heilsamen Schwingungsfrequenzen sanft gelöst und in Fluss gebracht werden. Gleichzeitig erfährst Du eine ganzheitliche energetische Aufladung. Der kreative Engel-Klang-Heilraum ist eine Einladung, Deine schöpferische Energie durch Tönen, Tanzen, Malen und Meditation zu erkunden und zu aktivieren. So kommst Du in Verbindung mit Deinem Potenzial und Deiner Seelenessenz. Jeder Teilnehmer erhält ein Seelencoaching in Form der Übermittlung seiner persönlichen Schutzengel-Botschaft und dem Eintauchen in die ganz persönliche Seelenmusik.

Bitte zum Seminar mitbringen: Yogamatte, Kissen und Decke, bequeme Kleidung und Socken/Hausschuhe.

SILKE BADER • Engelmedium, Kunsttherapeutin / www.silkebader.de

MITSCH KOHN • Klangmystiker / www.mitschkohn.de

Datum: 29. - 30.09.2018

Zeit: Sa + So jeweils 10 – 17 h (Einlass ab 9.30 Uhr)

Beitrag: 240 €

Ort: Anamcara, Josef Renzler Str. 21/b, I - 39030 St. Lorenzen (BZ)

Info & Anmeldung: Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder per Mail: info@silkebader.de

Begrenzte Teilnehmerzahl, um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.