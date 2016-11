Engelmeditation & Innere Klangreise / Abendworkshop

25.02.2017 (19:00 Uhr - 22:00 Uhr)

MITSCH KOHN - SILKE BADER

Erlebe an diesem Abend einen Schwingungsraum der besonderen ART: Hier verweben sich die Energien der Meditation mit den Schwingungen intuitiv gespielter Musik zu einem heilsamen Raum, der Dich zutiefst entspannen und bei Dir selbst ankommen lässt. Im Klang öffnen sich die Tore in neue Universen. Fernab des Verstandes führt die Musik auf eine Reise in innere Welten. Es können Räume betreten werden für ein Erkennen, für eine Begegnung mit Anteilen in Dir selbst, denen Raum gegeben werden darf, um sie anzuschauen, zu verabschieden oder ins Leben zu integrieren. Wir freuen uns, Dich auf dieser inneren Reise zu begleiten.

SILKE BADER • Engelmeditation

MITSCH KOHN • Innere Klang-Heil-Reise

Datum: Sa, 25.02.17, 19.00 – 22.00 Uhr

Beitrag: 40,00 €

Ort: SeerosenWerkstatt, Mühlstr. 11, D-86919 Utting

Anmeldung bei Silke Bader unter Tel. +49 (0)8806.95 92 26 oder eMail: info@silkebader.de