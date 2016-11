MALEN MIT DER SEELE - Wochenendseminar

05.05.2017 - 07.05.2017

Ort: Abtei Frauenwörth, Frauenchiemsee

MALEN MIT DER SEELE

auf der Fraueninsel/Chiemsee



Intuitives Malen, Stille & Meditation



Wecke Deine Kreativität und tauche ein in die Farben Deiner Seele. Genieße Momente der Stille und verbinde Dich mit Deiner inneren Quelle.

Dieses Wochenendseminar führt uns auf die idyllische Fraueninsel im Chiemsee. Hier sind wir umgeben von historischen Fischerhäusern und malerischen Bauerngärten mit Ausblicken auf das „bayerische Meer“ - den Chiemsee.

Die altehrwürdige Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth, die heute noch von Nonnen geführt wird, bietet uns einen stimmungsvollen Rahmen für das Seminar. In der Einfachheit des Klosters besinnen wir uns auf Stille, geben der Seele Raum und bringen unsere Farben und inneren Bilder kreativ zum Ausdruck. Du bist eingeladen, einen heilsamen Raum in Dir zu betreten und Dich im freien Fluss Deiner schöpferischen

Energie zu erleben.

Für das intuitive Malen sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich! Achtsam begleite ich Dich in Deinem persönlichen Ausdruck. Mit geführten Meditationen und Impulsen der Engel kommst Du Deiner inneren Quelle näher.

• DATUM: 05.05. - 07.05.2017

• SEMINAR:

Fr, 05.05.17: 16.00 Uhr - Zusammenkunft und Begrüßung

Fr, 05.05.17: 18.00 Uhr - gemeinsames Abendessen beim Klosterwirt

Sa, 06.05.17: 10.00 - 17.30 Uhr - Seminar

So, 07.05.17: 10.00 - 12.00 Uhr - Seminar

• UNTERBRINGUNG:

Unterkunft in der Abtei Frauenwörth auf der Fraueninsel Chiemsee, Übernachtung im DZ oder EZ (je nach Verfügbarkeit). Die Zimmer sind gemäß eines Klosters einfach und funktional eingerichtet. Halbpension beim Klosterwirt.

• KOSTEN:

Seminargebühr: 250 € / Frühbucher bis 01.02.17: 220 €

2 Übernachtungen je nach Kategorie: 50 - 90 €

im EZ / Kat. B (DU/WC): 45 €/ Nacht / im EZ / Kat. C (Etagen DU/WC): 30 €/ Nacht

im DZ / Kat. B (DU/WC): 35 €/ Nacht / im DZ / Kat. C (Etagen DU/WC): 25 €/ Nacht

Halbpension (Frühstück und Abendessen) beim Klosterwirt: 56 €

zzgl. Kosten für die Personen-Überfahrt mit der Fähre, ggf. Parkplatzgebühr für das Auto am Fährableger und Mittagsimbiss am Samstag

• MATERIAL:

Für das Seminar bitte Aquarell- und Zeichenutensilien sowie Pastellkreiden mitbringen. Bei Anmeldung sende ich Dir eine Materialliste mit Bezugsquellen zu.

• INFO & ANMELDUNG:

Telefonisch oder per eMail bei Silke Bader:

T. +49 (0)8806.95 92 26 • eMail: info@silkebader.de

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!

Bei Anmeldung ist die Seminargebühr zu überweisen. Die Übernachtungskosten und HP werden vor Ort mit dem Kloster/Klosterwirt abgerechnet. Mit Eingang der Überweisung ist der Seminarplatz verbindlich reserviert. Die Gruppengröße beträgt max. 12 Teilnehmer.