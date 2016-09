MANTRA-Abend mit Siegfried Bader

18.11.2016 (19:30 Uhr - 21:30 Uhr)

Ort: Blaichach im Allgäu

Der elementarste Bestandteil allen Lebens ist Schwingung. Schwingungen kommen in Begegnungen, durch Worte und insbesondere durch Musik und Singen zum Ausdruck. So haben wir die Möglichkeit, mit diesen Schwingungen durch Affirmationen und Mantren bewussten und positiven Einfluss auf unseren „All“-Tag zu nehmen.

An diesem Abend tauchen wir in instrumentale Klangwelten ein und erleben die Kraft von „Selbst“- tragenden und „Herz“-öffnenden Mantren. Diese Mantren sind vorwiegend in deutscher Sprache verfasst. Ich lade Dich ein, eine eigene Affirmation mitzubringen, die ich mit der Stimmung der Gruppe zu einem persönlichen Mantra komponiere.

Beitrag: 15,00 EUR

Ort: Oase, Luise Haberstock, Seifriedsberg 19, 87544 Blaichach

Anmeldung bei Luise Haberstock unter T. 08321.70 07 oder E-Mail: oase.lh@web.de