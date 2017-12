MEDITATIVES MALEN mit Pastellkreiden / Workshop

24.02.2018 (14:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Utting am Ammersee

MALE DEIN ENERGIEBILD



Im Meditativen Malen verbinden wir uns mit der schöpferischen Quelle unseres ICH BIN, die in jedem Menschen verankert ist. Eine Engelmeditation führt uns in das Erleben unserer inneren Stimmungen und Bilder, die wir anschließend durch Pastellkreiden auf Papier zum Ausdruck bringen. Es entstehen persönliche Seelenbilder, die den eigenen Prozess widerspiegeln und kraftvolle Ressourcen sichtbar machen.

Im Kurs vermittele ich Dir intuitive Malweisen, die keine Vorkenntnisse erfordern - nur die Lust am Entdecken Deiner Kreativität und Schöpferkraft.

Mind. 4, max. 6 TeilnehmerInnen.



Kosten: 70,00 € inkl. Material zum Malen, Getränke & Snacks

Datum: Sa, 24.02.2018

Zeit: 14.00 - 17.00 Uhr

Ort: Raum für Entfaltung, Dießener Str. 24, 86919 Utting

Anmeldung: Silke Bader, Tel.: 08806-95 92 26 oder eMail: info@silkebader.de