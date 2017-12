SCHÖPFE AUS DEINER KREATIVEN QUELLE / Tagesseminar

10.02.2018 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: CH-Gais (bei St. Gallen)

Engelmeditationen & Intuitives Malen

In diesem Tagesseminar tauchen wir in ein kreatives Feld ein und aktivieren unsere Schöpferkraft. Engelmeditationen begleiten Dich in eine heilsame Zentrierung und Öffnung hin zu Deinem Seelenkern, Deinem göttlichen ICH BIN. Hier bist Du zutiefst mit Deiner Essenz und Deinen schöpferischen Potenzialen verbunden. Im intuitiven Malen mit Pastellkreiden gibst Du Dich ganz Deinem ureigenen Fluss hin und bringst Dein inneres Erleben zum Ausdruck. Es entstehen kraftvolle Seelenbilder, die Deine Stärken und Ressourcen sichtbar machen und neue Energie in Dir freisetzen.

Für das Malen mit Pastellkreiden sind keine Vorkenntnisse erforderlich, nur die spielerische Freude am Entdecken Deiner Kreativität!

Das Idyll Gais bietet uns einen besonderen Rahmen für das Seminar: eingebettet in die ursprüngliche Landschaft des Appenzeller Landes ist das romantische Seminarhotel im Chalet-Stil ein wahres Naturidyll.

> SEMINARABLAUF

Samstag, 11.02.2017

Seminarzeit: 10.00 - 17.00 Uhr

> SEMINARGEBÜHR

160 CHF / zzgl. ist eine Tagungspauschale von 95 CHF an das Idyll Gais zu entrichten

In der Tagungspauschale enthalten: leichtes 4-Gang-Mittagsmenü und 2 Kaffeepausen

> VERANSTALTUNGSORT

Seminarhotel Idyll Gais (Appenzeller Land)

Möser 4, CH - 9056 Gais

Tel. +41 (0)71 793 11 45 • info@idyll-gais.ch

> ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEIT

im Idyll Gais, Reservierung über das Seminarhotel

> INFO & ANMELDUNG

bei Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder eMail: info@silkebader.de

Anmeldung bis zum 26.01.18 erbeten

Die Seminarplätze werden in der Reihenfolge des Überweisungseingangs der Seminargebühr vergeben.

Die Anmeldung gilt als verbindlich und kann bis 4 Wochen vor der Veranstaltung kostenfrei storniert werden.

Danach wird der volle Seminarbeitrag fällig, falls Sie oder wir keinen Ersatzteilnehmer finden.