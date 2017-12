SCHÖPFUNGSZYKLUS - Lugnasad

01.08.2018 (19:00 Uhr - 21:30 Uhr)

Ort: Utting am Ammersee

LUGNASAD (Schnitterinnenfest) – Erzengel Raphael

Spirituelle Coachinggruppe mit Engeln im Jahreskreis

Was wird in Deinem Leben möglich, wenn Du Dir selbst, einem beruflichen oder privatem Thema ein Jahr lang liebevolle Aufmerksamkeit schenkst, Dich im Einklang mit kosmischen Rhythmen zielwärts bewegst und Dich mit unterstützenden Engelskräften verbindest?

Gemeinsam erschaffen und betreten wir in der verstärkenden Gruppenenergie ein neues Erfahrungsfeld, in dem Du innere Räume öffnen und Dich mit Deinen Potenzialen verbinden kannst. In Übungen, Ritualen, Meditationen und Gesprächen initiieren wir kraftvolle neue Impulse, Gefühle und Handlungen, die Dich Deinem Ziel Schritt für Schritt näher bringen. Und wir verbinden uns mit den unterstützenden Energien der lichtvollen geistigen Welt, durch die sich die Wirkkraft des Feldes potenziert. Die Erzengel und kosmischen Farbstrahlen sind Schöpfungsprinzipien, die wir auf dem Weg in unsere persönliche Meisterschaft aktivieren.

Der SCHÖPFUNGSZYKLUS führt Dich durch den Jahreskreis. Wir treffen uns an 8 Workshopabenden, die mit den Jahreskreisfesten verbunden sind. Die acht Jahreskreisfeste (vier Sonnen- und vier Mondfeste) gehen auf einen alten Einweihungsweg unserer Vorfahren zurück, der mit keltisch-schamanischen Traditionen und dem altem Wissen um die kosmische Ordnung und natürliche Rhythmik des Lebens verbunden ist. So bilden die Jahreskreisfeste Tore und Ankerpunkte des Bewusstseins. Sie führen den Menschen auf einer tiefen Ebene zu sich selbst und rückverbinden ihn mit der natürlichen Ordnung des Lebens. Die Jahreskreisfeste sind an markante Verläufe von Sonne und Mond gekoppelt und unterstützen die Balance von urmännlichen und urweiblichen Energien im Menschen. Im Einklang mit den kosmischen Energien vermagst Du sehr bewusst und kraftvoll neue Schöpfungen in Deinem Leben zu initiieren und Deine spirituelle Anbindung zu vertiefen.

LUGNASAD (Schnitterinnenfest) – Erzengel Raphael / 5. moosgrüngoldener Strahl

Fülle im Innen und Außen & Innehalten.

Zeit der Fülle und Ernte. Die Reifung des Selbst. Erfahrungen verinnerlichen und verarbeiten. Vom Tun zum Sein. Bin ich mir meiner Fülle gewahr und lebe ich meine Selbstverantwortung?

Datum: 01.08.18 / Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr

Veranstaltungsort: Raum für Entfaltung, Dießener Str. 24, 86919 Utting

Kursgebühr für 8 Workshopabende: 330 € / Einzelbuchung: 45 €/ Abend (soweit Plätze verfügbar)

Anmeldung: Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder per eMail: info@silkebader.de

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung! Hier kannst Du Kontakt mit mir aufnehmen.

Gruppengröße max. 10 Personen. Die Seminarplätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Bitte Schreibzeug zum Workshop mitbringen.