SCHUTZENGEL-BOTSCHAFTEN & KLANG-HEIL-RAUM / Tagesseminar

08.10.2017 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: St. Lorenzen, Südtirol





Tauche in das heilende Energiefeld der Engel ein und öffne Dich für die Verbindung mit Deinem Schutzengel.

Durch die Energien der Engel und die heilsamen Schwingungen intuitiv gespielter Musik gelangst Du in einen tiefen Entspannungszustand. Innere Erlebnisräume öffnen sich und Klarheit stellt sich ein, was Dich in Deinem Seelenpotenzial ausmacht. Blockaden können in diesem Schwingungsraum sanft gelöst und neue Energie in Fluss gebracht werden. Jeder Teilnehmer empfängt durch Silke eine Schutzengel-Botschaft sowie von Mitsch eine Seelenmusik als heilsame Impulse für den persönlichen Entwicklungsprozess. Es ist Zeit, Deine wahre Kraft zu leben!

SILKE BADER • Autorin und mediale Beratung

MITSCH KOHN • Klangmystiker

Datum: So, 08.10.17, 10.00 – 17.00 Uhr

Beitrag: 120,00 € / bei Buchung mit dem Workshop vom 14.4.17 Seminarermäßigung auf 110,00 € (inkl. Getränke & Snacks)

Ort: Anamcara, Josef Renzler Str. 21/b, I - 39030 St. Lorenzen (BZ)

Anmeldung bei Elisabeth Hernegger unter T. +39 (0)340 160 79 48 oder eMail: info@anamcara.it

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Die Seminarplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.