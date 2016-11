SCHUTZENGEL-BOTSCHAFTEN / Seminar

21.01.2017 (13:00 Uhr - 16:00 Uhr)

Ort: Dachau

Seminar mit Silke Bader

Engel begleiten uns mit ihren licht- und liebevollen Schwingungen durchs Leben. Sie übermitteln uns Botschaften, Energien und Farbschwingungen, die uns in unserer Entwicklung fördern.

Im Seminar erlebst Du das Wirken der Engel unmittelbar in einer gechannelten Meditation. In diesem lichtvollen Energiefeld kann sich Dein Herz öffnen und Dein intuitiver Zugang zu Deinem Schutzengel sowie Deiner geistigen Führung vertiefen. Zusätzlich übermittele ich Dir eine persönliche Botschaft Deines Schutzengels für Deine aktuelle Entwicklung und Ausrichtung.

Wann: Sa, 21.01.2017 von 13.00 - 16:00 Uhr

Wo: Avalon, Schleißheimerstr. 5, 85221 Dachau

Beitrag: 60,00 €

Anmeldung erbeten bei Angelika Karl, Tel.: 08131-35 30 75, eMail: info@avalon-dachau.de