SCHUTZENGEL-BOTSCHAFTEN / Tagesseminar

15.04.2018 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Ofterschwang

Öffne Dich Deiner Intuition und geistigen Führung

Tauche in das heilende Energiefeld der Engel ein und erlebe Dich in Deiner intuitiven Anbindung zur geistgen Welt. In Meditationen führen Dich die Engel in die schöpferische Quelle Deines ICH BIN. Spüre die tiefe Verbindung mit Deinem Selbst und Deiner persönlichen geistigen Führung.

In den Channelings und Meditationen teilt sich die geistige Welt unmittelbar mit. Die Energien der Engel unterstützen Dich in Deinem persönlichen Klärungs- und Entwicklungsprozess. Sie helfen Dir, Blockaden sanft zu lösen und Dich mit neuen Energien und inneren Ressourcen zu verbinden.

Jeder Teilnehmer empfängt eine Einzelbotschaft seines Schutzengels für seine momentane Lebenssituation und Entwicklung.

Ich freue mich auf ein segensreiches Seminar und auf die Begegnung mit Dir!



Wann: So, 15.04.18, 10.00 – 17.00 Uhr

Beitrag: 100 € / zzgl. 10 € Mittagsemenü und Kaffee & Kuchen

Wo: Oase Luise Haberstock, Bettenried 4 1/2, 87527 Ofterschwang

Anmeldung unter Tel. 08321.7007 oder per eMail: oase.lh@web.de

Die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Seminarplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.