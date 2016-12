Sommer Atelier Ammersee 2017

05.08.2017 | 10:00 Uhr - 06.08.2017 | 17:00 Uhr

Ort: Utting

Entdecke spielerisch Deine Kreativität und neue Ausdrucksweisen

Das Sommer-Atelier-Ammersee bietet Dir einen meditativ-kreativen Erfahrungsraum, in dem Du Deine Kreativität entdecken, vertiefen und spielerisch entfalten kannst. Für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist das Seminar eine Einladung, durch verschiedene Mal- und Zeichentechniken neue Ausdrucksweisen zu erproben und die eigene Wahrnehmung zu vertiefen. Denn dem Malen und Zeichnen geht immer das Erleben, Spüren und Sehen voraus. Dafür bietet uns die Natur am Ammersee einen einzigartigen Rahmen. Wir suchen Kraftplätze in der Umgebung auf, spüren uns tief in die Energien der Natur ein und drücken unsere Wahrnehmungen kreativ und spontan in Farben und Formen aus.

Zum Programm:

Im Wochenendseminar Sommer-Atelier-Ammersee erlebst Du:

• Plein-air-Malen

• spontane Skizzen in der Natur

• Zeichenübungen

• Collagen

• freies Malen mit Pastellkreiden und Aquarell

• Wahrnehmungsübungen & Meditationen

Die Anleitungen bieten Dir einen Rahmen für das eigene Experimentieren.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, gemeinsam wecken wir die spielerische, unbefangene Freude am kreativen, schöpferischen Ausdruck.

>> Bitte zum Seminar mitbringen:

• Sitzunterlage (für draußen), Notizbuch zum Schreiben

• Malutensilien (soweit vorhanden): Aquarellkasten, Aquarellpinsel, Aquarellblock DIN A3, Marmeladenglas als Wasserbehälter für draußen, Pastellkreiden, Bleistift HB oder 2B, Anspitzer, Buntstifte, Wachskreiden, 1-2 Zeitschriften für Collagen, einfaches Skizzenbuch oder Skizzenblog, Klebstoff