STERNENTOR-Kongress 2016 - Motto: Balance

25.09.2016 (10:30 Uhr - 19:00 Uhr)

Ort: München-Fürstenried

Beim STERNENTOR-Kongress BALANCE, am 25.09.2016 in München-Fürstenried, zeigen uns ganz wundervolle Frauen Möglichkeiten für ein Leben mit mehr Bewusstsein und Selbstentfaltung auf. Sie geben uns wertvolle Tipps wie wir leichter in unsere Kraft kommen, so dass wir mit mehr Lebensenergie unseren Alltag meistern. Wir bekommen Informationen zur Hand, wie wir unsere eigenen Fähigkeiten ausweiten und vollkommen gesund bleiben können.

Referentinnen: Karin Vetter, Petra Beate Heckel, Alexandra Strüven, Kerstin Rossbander, Silke Bader, Felicitas Gräfin Waldeck, Silke Schäfer, Chamuel Schauffert.

Hier geht´s zum Programmflyer.

Info & Anmeldung bei Walburga M. Ziegerhofer, Tel: 0881-3848, burgi.ziegerhofer@t-online.de

www.walburga-events.de

Datum: So, 25.09.2016 von 10:30-19:00 Uhr

Ort: Bürgersaal Fürstenried, Züricherstr. 35, 81476 München

Organisation: Walburga M. Ziegerhofer / www.walburga-events.de

Ticket-Hotline: 0881/3848 oder per Mail: burgi.ziegerhofer@t-online.de

Preis im Vorverkauf 60 €, Tageskasse 75 €

Tickets online bestellen bei München Ticket