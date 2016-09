Wie ENGEL Dich begleiten / Tagesseminar mit Silke & Siegfried Bader

19.11.2016 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Blaichach im Allgäu

Öffne Dich Deiner Intuition und geistigen Führung

Tauche mit uns in das heilende Energiefeld der Engel ein und erlebe Dich in Deiner intuitiven Anbindung zur geistgen Welt. Wir begleiten Dich in die schöpferische Quelle Deines ICH BIN. Du gelangst in eine tiefere Verbindung mit Deinem Selbst und Deiner persönlichen geistigen Führung.

In den durch Silke übermittelten Meditationen teilt sich die geistige Welt unmittelbar mit. Die lichtvollen Botschaften der Engel unterstützen Dich in Deinem persönlichen Klärungs- und Entwicklungsprozess. Durch das liebevolle Wirken der Engel und Lichtwesen werden Blockaden sanft gelöst und Dein inneres Potenzial erlebbar. Siegfrieds intuitiv gespielte Gitarrenmusik und Gesang bauen einen heilsamen Schwingungsraum auf, in dem sich Dein Herz öffnen und Du Dich tief entspannen kannst. Jeder Teilnehmer empfängt über Silke eine Einzelbotschaft seines Schutzengels für seine momentane Lebenssituation und Entwicklung.

Wir freuen uns auf ein segensreiches Seminar und auf die Begegnung mit Dir!



Zeit: Sa, 19.11.16, 10.00 – 17.00 Uhr

Beitrag: 100,00 €

Wo: Oase Luise Haberstock, Seifriedsberg 19, 87544 Blaichach

Anmeldung bei Luise Haberstock: Tel. 08321.7007 oder per eMail: oase.lh@web.de