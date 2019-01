Ein Weihnachtsgruß für Dich

26.12.2018 | 13:57 Uhr von Silke Bader (Kommentare: 0)

Von Herzen sende ich Dir funkelnde Weihnachtsgrüße verbunden mit allen guten Wünschen für das neue Jahr! Ich hoffe, Du kannst den Zauber dieser Tage genießen und Dich von den fließenden Energien der Christusliebe tief berühren lassen. Denn tatsächlich öffnen sich in dieser Zeit energetische Tore im Kosmos, die uns noch mehr mit der allumfassenden göttlichen Liebe verbinden.

Vielleicht hast Du es auch gespürt, dass die Woche vor der Wintersonnenwende und dem darauffolgenden Vollmond energetisch sehr herausfordernd war. Es fühlte sich an, als kämen Wellen gebündelter Energie auf die Erde und noch dazu tobte bei uns ein kräftiger Sturm, der viel Bewegung und Unruhe in die Atmosphäre brachte. Die Zeitqualität ist also geprägt von Umwälzung, Bewegung und Erweiterung. Denn nun sind wir eingeladen, zu wachsen, größer zu denken und die alten Vorstellungsgrenzen zu hinterfragen. So nutze die besondere Zeit der Rauhnächte bis zum 06. Januar dafür, Deiner Herzensvision für das neue Jahr nachzuspüren. Folgende Fragen mögen Dir dazu eine Anregung sein:

- Was bedeutet für mich ein gut gelebtes, erfülltes Leben?

- Was hat sich bereits erfüllt und wofür bin ich dankbar?

- Was möchte ich im kommenden Jahr vertiefen, weiterentwickeln oder neu gestalten?

- Und was sind meine drei wichtigsten Werte im Leben, die mir wie Leitsterne immer wieder Orientierung geben?

Beantworte diese Fragen am besten schriftlich, denn dann manifestierst Du Deine Herzenswahrheit in einem ersten Schritt. Und Du wirst erstaunt sein, wie Dir im kreativen Prozess des Schreibens Antworten aus Deiner innersten Seelenweisheit zufließen.

Auch in meinem Leben ist der „Wind des Wandels“ gerade sehr wirksam. In Vorbereitung auf mein neues Online-Jahrestraining MASTERCLASS 2019 öffnen sich mir ganz neue (technische) Räume der weiteren Vernetzung. Die Community beginnt sich bereits zu versammeln und es erfüllt mich mit großer Vorfreude, im Januar das erste Online-Meeting zu veranstalten. So entsteht gerade ein kleines Studio-Equipment in meiner Wohnung und ich entdecke meine Freude an den neuen Medien und Möglichkeiten unserer Zeit. Das Wassermannzeitalter hat ja gerade erst begonnen und wir dürfen gespannt sein, was an (technischer) Vernetzung in Zukunft weiter wachsen wird. Ich fühle mich beflügelt und inspiriert und freue mich riesig darauf, Euch in diesen *neuen Räumen* begegnen zu dürfen!

Hier im Video stelle ich Dir das Jahrestraining der MASTERCLASS näher vor. Nutze auch das Angebot, die MASTERCLASS im Januar kennen zu lernen und starte mit hilfreichen Impulsen für Deine bewusste Ausrichtung ins neue Jahr.

Bis zum 06.01. sind die Tore der MASTERCLASS noch geöffnet und ich freue mich sehr, Dich in diesem Programm, das ein wirkliches Herzensprojekt für mich ist, begrüßen zu dürfen!

>> hier geht es direkt zum Video-Trailer

In diesem Sinne des Neubeginns und der Erweiterung wünsche ich Dir von Herzen eine inspirierte und entspannte Zeit des Jahreswechsels. Lasse Dich in einer sanften, empfangenden Haltung in die Erweiterung Deiner Möglichkeiten und Potenziale hineintragen. Der Kosmos schenkt Dir momentan viel Rückenwind für Deine Herzensanliegen und Projekte :-).

Ich grüße Dich in Freude und Dankbarkeit