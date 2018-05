ENGEL-KLANG-HEILREISE - Abendseminar

14.06.2018 (19:00 Uhr - 22:00 Uhr)

Ort: Utting am Ammersee





An diesem Abend gehst Du getragen von liebevollen Engelsschwingungen und intuitiv gespielten Klanglandschaften auf eine Reise in Deine Seelenlandschaft. Im transformierenden und klärenden Energiefeld öffnet sich Dein Herz und Du kommst in eine tiefe Verbindung mit Deinem wahren Wesenskern, der strahlenden Präsenz Deines ICH BIN. Alte Konditionierungen sowie energetische Blockaden können durch die heilsamen Schwingungsfrequenzen sanft gelöst und in Fluss gebracht werden. Gleichzeitig erfährst Du eine ganzheitliche energetische Aufladung. Die innere Reise führt Dich tiefer in Deine Seelenessenz, befreit Gefühle und bringt Dich in Berührung mit Deiner wahren inneren Kraft, die nun gelebt werden will. Alles ist bereits in Dir. Die Engel-Klang-Heilreise ist eine Einladung, Deine inneren Schätze ans Licht Deines Bewusstseins zu heben und Dich selbst noch tiefer zu erkennen und zu spüren.

Bitte zum Seminar mitbringen: Yogamatte, Kissen und Decke, bequeme Kleidung und Socken/Hausschuhe.

SILKE BADER • Engelmedium, Kunsttherapeutin

MITSCH KOHN • Klangmystiker / www.mitschkohn.de

Datum: Do, 14.06.2018

Zeit: 19.00 - 22.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Beitrag: 60 €

Ort: SeerosenWerkstatt, Mühlstr. 11, 86919 Utting

Info & Anmeldung: Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder per Mail: info@silkebader.de

Begrenzte Teilnehmerzahl, um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.