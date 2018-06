In Leichtigkeit Loslassen / Tagesseminar

01.07.2018 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Wünschst Du Dir in einem Bereich Deines Lebens eine echte Veränderung oder Weiterentwicklung? Oftmals halten wir aus alten Gewohnheiten oder der Angst vor Veränderung an Dingen oder Situationen fest, die uns und unserer Entwicklung nicht mehr entsprechen. Es braucht unsere Bereitschaft, alten (emotionalen) Ballast loszulassen und Freiraum zu schaffen, damit etwas Neues in unser Leben treten kann.

In diesem Seminar unterstützen uns die Engel und geistigen Helfer darin, auf tiefen Ebenen unseres Seins loszulassen und den Wandel in unserem Leben willkommen zu heißen. Wir treten in Verbindung mit dem Plan unserer Seele und öffnen uns für erneuernde Impulse. Die Engel unterstützen uns auf beschwingende Art und Weise im Prozess des Loslassens und helfen uns, stagnierte Energien in den Fluss des Lebens zu integrieren.

In Meditationen und Ritualen bereingien wir die Energiefelder und öffnen uns für eine tiefgreifende Erneuerung. Dein befreiter Energiefluss schenkt Dir neue Vitalität. Du gewinnst Freiraum für das, was Dir wirklich am Herzen liegt und kannst Deine Energie gezielt einsetzen. Habe Mut, loszulassen und Dich leer zu machen, damit das Universum Dich neu füllen kann.

Bitte zum Seminar mitbringen: Yogamatte, Kissen und Decke, bequeme Kleidung und Socken/Hausschuhe.

Seminarleitung: SILKE BADER / Engelmedium & Kunsttherapeutin, HP für Psychotherapie

Datum: So, 01.07.2018 / Zeit: 10.00 - 17.00 Uhr

Beitrag: 110 €

Ort: RAUM FÜR ENTFALTUNG, Dießener Str. 24, 86919 Utting

Info & Anmeldung: Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder per Mail: info@silkebader.de