KLANG-HEIL-REISE / Abendkonzert

28.09.2019 (19:00 Uhr - 22:00 Uhr)

Ort: St. Lorenzen (Südtirol)

Ein Klang-Heil-Reise Konzert ist eine Einladung, Dich auf eine innere Reise einzulassen, den Gedankenstrom zu verlassen und mitzufließen mit den Klängen hinein in Dein inneres Universum. Du bist eingeladen, Dir selbst den Raum zu geben, Deinen inneren Impulsen zu folgen, Deine Stimme zum Beben zu bringen, zu Tanzen als gäbe es kein Morgen, oder einfach still zu sein und mit den Klängen nach innen zu lauschen…

Wenn Du die Bereitschaft mitbringst, dich auf diese Reise auf allen Ebenen einzulassen, wirst Du in Dein Unterbewusstsein eintauchen und Dich dort neu entdecken. Du erkennst blockierende Muster und deren Lösungen, Deinen Schmerz und die Quellen Deiner Freude. Von Klängen getragen öffnest Du den Raum für ein tieferes Verstehen Deines Wegs, Deines Wesens und warum sich Dinge/ Begegnungen/ Situationen in Deinem Leben so ereignen... und wirst der inneren Freude näher sein als jemals zuvor. Viele Menschen berichten, einmal „wahrhaft zu Hause“ gewesen zu sein.

Bitte mitbringen: Yogamatte, Kissen und Decke, bequeme Kleidung und Socken/Hausschuhe.

MITSCH KOHN - Klangmystiker - www.mitschkohn.de

Datum: Do, 28.09.19, 19.00 – 22.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Ort: Anamcara, Josef Renzler Str. 21/b, I - 39030 St. Lorenzen

Beitrag: 45,00 €

Hinweis: Das Konzert kann in Verbindung mit dem vertiefenden Tagesseminar am 29.09.19 gebucht werden. Bei Buchung beider Veranstaltungen gibt es 25 € Ermäßigung auf das Tagesseminar.

Info & Anmeldung: Silke Bader, T. +49 (0)8806.95 92 26 oder per Mail: info@silkebader.de

Begrenzte Teilnehmerzahl, um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.