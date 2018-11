LEBE DEINE MEISTERSCHAFT - Intensivseminar

19.07.2019 | 19:00 Uhr - 21.07.2019 | 17:00 Uhr

Ort: Utting

Erkenne Dich SELBST und gestalte bewusst Dein Leben

Jeder Mensch wird mit einer Lebensmission geboren, die seinem wahren Wesen entspricht. Wir bringen ganz spezielle Talente und Seelenkräfte mit in dieses Leben, um unsere Lebensaufgabe zu verwirklichen. Die Seele folgt dabei ihrem inneren Ruf. Also müssen wir wieder lernen, unserer inneren Stimme zu lauschen, über die sich die geistige Führung ausdrückt.

In diesem Wochenendseminar tauchen wir in ein transformierendes Energiefeld ein. In Meditationen kommst Du in Verbindung mit Deinem göttlichen Funken und erkennst, was Dich in Deiner Seelenessenz wahrhaft ausmacht. Du verbindest Dich mit Deiner ICH BIN-Gegenwart, aus der heraus Du Schöpfer/in Deines Lebens bist. Weiterhin begeben wir uns auf den heiligen Pfad der 7 geistigen Gesetze. Denn wer die Spielregeln des Lebens kennt und befolgt, kann sein Leben bewusst gestalten und seine innere Mission in Leichtigkeit und Freude leben. In Meditationen begleiten uns die Engel in einen erhöhten Schwingungszustand, in dem sich Blockaden und alte Begrenzungen auflösen und das Licht Deiner Seele erstrahlen kann. Vertiefend übermittele ich jedem Teilnehmer seine persönliche Schutzengel-Botschaft. Du verbindest Dich mit Deiner geistigen Führung und erkennst, was Dich stärkt und in Deiner Ausrichtung auf Deinem Lebensweg unterstützt.

Es erwartet Dich ein lebendiges Energiefeld aus Meditationen, Seelenreisen, Schutzengel-Botschaften und kreativen Übungen, um Deine schöpferische Kraft zu aktivieren.

Komm, lass Dich auf das Abenteuer Deines Lebens ein und lebe Deine Meisterschaft – jetzt!

Bitte zum Seminar mitbringen: Decke, Hausschuhe/Socken, Schreibzeug für Notizen

Wann: 19.07. - 21-07.2019

Zeit: Fr, 19.07.19, 19:00 - ca. 21:00 Uhr / Sa, 20.07.19, 10 - 17 Uhr / So, 21.07.19, 10 - 17 Uhr

Wo: SeerosenWerkstatt, Mühlstr. 11, 86919 Utting

Beitrag: 330,00 €*

* für MasterClass-Teilnehmer 10 % Rabatt, für MasterClass-Gold-Teilnehmer ist das Seminar inkludiert

Info und Anmeldung unter Tel.: 08806.95 92 26 oder per eMail: info@silkebader.de

Für Fragen zum Seminar nimm gerne Kontakt mit mir auf!