LUGNASAD - Jahreskreisfest - Workshopreihe

01.08.2019 (19:00 Uhr - 21:30 Uhr)

Ort: Utting am Ammersee

Mit Engeln durch den Jahreskreis

Die acht Jahreskreisfeste (vier Sonnen- und vier Mondfeste) gehen auf einen alten Einweihungsweg unserer keltischen Vorfahren zurück. Sie verbinden uns mit dem alten Wissen um die kosmische Ordnung und natürliche Rhythmik des Lebens. So bilden die Jahreskreisfeste Tore und Ankerpunkte für unser Bewusstsein, um uns mit dem großen Ganzen rückzuverbinden. Die kosmischen Energien, die an diesen Tagen in der Natur wie auch in uns wirksam sind, führen den Menschen auf einer tiefen Ebene zu sich selbst und in die natürliche Ordnung des Lebens zurück. Die Jahreskreisfeste sind an markante Verläufe von Sonne und Mond gekoppelt und unterstützen die Balance der urmännlichen und urweiblichen Energien im Menschen. Im Einklang mit den kosmischen Kräften vermagst Du neue Schöpfungen in Deinem Leben zu initiieren und Dein spirituelles Sein bewusst wahrzunehmen und zu feiern.

An den Workshopabenden tauchen wir mit Engelmeditationen, Ritualen, Übungen und Seelenreisen tief in die Energie des jeweiligen Jahreskreisfestes ein und empfangen den besonderen Segen, der sich zu dieser Zeit heilsam in uns entfalten darf. Ich freue mich sehr darauf, die Energien der Jahreskreisfeste mit Euch zu feiern!