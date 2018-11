MIT ENGELN DAS NEUE JAHR BEGRÜSSEN / Tagesseminar

05.01.2019 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Flensburg

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.

Öffne Dich im heilsamen Energiefeld der Engel für die Energie des Neuen Jahres und verbinde Dich mit Deinen Seelenpotenzialen, die entsprechend Deines Lebensplanes nun aktiviert und gelebt werden dürfen. Die liebevollen Energien der Engel helfen Dir, Blockaden im Energiefeld sanft zu lösen und tiefer in Deine Seelenessenz einzutauchen. Durch die Anbindung an das hohe Bewusstsein Deiner ICH BIN-Gegenwart aktivierst Du Deine Intuition und schöpferischen

Kräfte. Vertiefend empfängst Du durch Silke die Übermittlung Deiner persönlichen Schutzengel-Botschaft. So kannst Du Dich lichtvoll auf Deinen Lebensweg im neuen Jahr ausrichten. Mit einem gemeinsamen Neujahrsritual laden wir den Segen und die guten Wünsche für das Neue Jahr ein.

Bitte zum Seminar mitbringen: Yogamatte, Decke, kleines Kissen, Socken/Hausschuhe

Datum: Sa, 05.01.19, 10.00 – ca. 17.00 Uhr

Beitrag: 110,00 €

Ort: Praxis Marianne Schenk, Osterallee 88, 24944 Flensburg

Anmeldung bei Marianne Schenk unter Tel. 0461/73016 oder per eMail: kontakt@marianne-schenk.de

HINWEIS: Am So, 06.01.19 sind Termine für Einzelsitzungen möglich! Anfragen unter: kontakt@marianne-schenk.de