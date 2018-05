SCHUTZENGEL-BOTSCHAFTEN / Tagesseminar

17.11.2018 (10:00 Uhr - 17:00 Uhr)

Ort: Wädenswil (CH)





Öffne Dich Deiner Intuition und geistigen Führung

Tauche in das heilende Energiefeld der Engel ein und erlebe Dich in Deiner intuitiven Anbindung zur geistgen Welt. In Meditationen führen Dich die Engel in die schöpferische Quelle Deines ICH BIN. Spüre die tiefe Verbindung mit Deinem Selbst und Deiner persönlichen geistigen Führung.

In den Channelings und Meditationen teilt sich die geistige Welt unmittelbar mit. Die Energien der Engel unterstützen Dich in Deinem persönlichen Klärungs- und Entwicklungsprozess. Sie helfen Dir, Blockaden sanft zu lösen und Dich mit neuen Energien und inneren Ressourcen zu verbinden. Jeder Teilnehmer empfängt eine Einzelbotschaft seines Schutzengels für seine momentane Lebenssituation und Entwicklung.

Ich freue mich auf ein segensreiches Seminar und auf die Begegnung mit Dir!

Bitte zum Seminar mitbringen: Yogamatte, Decke, kleines Kissen, Socken/Hausschuhe

Datum: Sa, 17.11.18, 10.00 – 17.00 Uhr

Beitrag: 180,00 CHF

Ort: Elfenhaus Seminarraum, Eintrachtstr. 7, CH - 8820 Wädenswil

Anmeldung: bei Klaus Theuretsbacher unter Tel. +41 (0)43 541 53 11 oder per eMail: info@elfenhaus.com