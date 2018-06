SCHUTZENGEL & YOGA FÜR DICH-RETREAT

29.11.2018 - 02.12.2018

Ort: Oberstdorf

Dein ganz besonders YOGA-FÜR-DICH-Retreat mit Engelsbegleitung

Bei sich selbst Ankommen in behaglicher Atmosphäre vom Feinsten im wunderschönen Gästehaus BERGESGRÜN im idyllischen Oberstdorf im Oberallgäu. Finde mit Yoga zur Ruhe und erlebe Dich in Deiner intuitiven Anbindung an die geistige Welt in dieser energetisch wertvollen Zeit vor Weihnachten. In diesem ganz besonderen ‚Yoga für Dich Retreat‘ wird uns Silke Bader als Medium mit unseren Schutzengeln in Kontakt bringen:

Engel begleiten uns mit ihren liebevollen Schwingungen durchs Leben. Sie übermitteln uns Botschaften, die uns in unserer Entwicklung fördern. Im lichtvollen Energiefeld kann sich Dein Herz öffnen und Dein intuitiver Zugang zu Deinem Schutzengel sowie Deiner geistigen Führung vertiefen.

In diesem Yoga-für-Dich-Retreat erlebst Du das Wirken der Engel unmittelbar in den durch Silke gechannelten Meditation. Außerdem wird Dir Silke eine ganz persönliche Botschaft Deines Schutzengels für Deine aktuelle Entwicklung und Ausrichtung übermitteln. Diese persönlichen Durchsagen in der Gruppe sind ein besonderes Erlebnis.

Eine fließende kraftvolle Yogapraxis morgens weckt Deine Lebensenergie und stärkt Dich. Nachmittags stimmen wir uns mit Atemübungen und Meditation auf unsere persönlichen Schutzengel-Begegnungen ein. Die individuelle Anpassung an Deine momentanen Bedürfnisse aus der Yogatherapie unterstützt Dich und schenkt Dir Wohlbefinden auf allen Ebenen.

Um die hohe Qualität von ‚Yoga für Dich‘ und Deine individuellen Engel-Erfahrungen zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 12 Personen beschränkt.

Zwischen unseren Sessions bleibt Dir noch genügend Zeit, Oberstdorf kennen zu lernen, Dich in der Sauna durchwärmen zu lassen oder einen sinnlichen Winterspaziergang zu machen. Auf Wunsch kannst Du Dir im Haus auch eine hochwertige Massage schenken oder eine vertiefende Engel-Einzelsitzung bei Silke buchen. Zusätzlich zu den Massagen im Haus könnt Ihr Euch auch im SPA des Parkhotels Frank direkt nebenan verwöhnen lassen.

SEMINARLEITUNG

> MARTINA STEMPFLE-WAIBEL / Yogatherapeutin, Yogalehrerin / www.YOGANDA.de - Yoga für Dich

> SILKE BADER / Mediale Beratung, Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie

Freu´ Dich auf Yoga für Dich und auf eine Begegnung mit Deinem Schutzengel. Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsamen, fröhlich entspannten und segensreichen Tage im Advent in den Allgäuer Bergen und auf Dich!

Namasté

TERMIN: 29.11. - 02.12.18

PREIS: Retreat 320 €, zzgl. Übernachtung & Verpflegung

PROGRAMM, INFO & ANMELDUNG unter diesem Link