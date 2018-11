SCHUTZENGEL & YOGA FÜR DICH - Tagesseminar

12.01.2019 (10:00 Uhr - 18:00 Uhr)

Ort: Oberstdorf

MIT ENGELN UND YOGA DAS NEUE JAHR BEGRÜSSEN!

Ein Tag nur für Dich, um mit den Energien der Engel und Yoga sanft und bewusst ins neue Jahr zu starten. Eine ausgewogene und fließende Yogapraxis weckt Deine Lebensenergie, stärkt Dich und schenkt Dir Wohlbefinden auf allen Ebenen. Atemübungen und Meditation führen Dich in Deine Mitte und öffnen Dein Herz für die lichtvolle Begegnung mit Deinem Schutzengel. Der Naturhof Stillachtal bietet mit seinem Naturpavillon ein außergewöhnliches Ambiente zum Wohlfühlen.

Lass Dich von Martina durch achtsames, an Deine Bedürfnisse angepasstes Yoga begleiten und genieße voller Freude den Einklang von Körper, Geist und Seele. Silke führt Dich in eine Herz öffnende Engelmeditation und übermittelt Dir Deine persönliche Schutzengel-Botschaft. So richtest Du Dich auf Deine lichtvollen Potenziale für das neue Jahr aus und sammelst Kraft und Energie, um sie in Deinem Leben zu verwirklichen. Mit einem gemeinsamen Neujahrs-ritual laden wir den Segen und die guten Wünsche für das Jahr 2019 ein.

Termin: 12.01.2019 / Zeit: 10.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr (Ankommen ab 9.30 Uhr)

Ort: Naturhof Stillachtal, Faistenoy 1/ a.d. Fellhornbahn, 87561 Oberstdorf, www.stillachtal.de

Seminarpreis: 150 € (incl. Mittagssnack sowie Tee, Kaffee, Gebäck und Obst in den Pausen)

Info & Anmeldung per mail unter: martina@yoganda.de

Wir freuen uns auf Dich und diesen besonderen Tag inmitten der Allgäuer Berge!

Namasté, Martina & Silke

Über uns:

MARTINA STEMPFLE-WAIBEL / Yogatherapeutin, Yogalehrerin / Yoga für Dich - www.YOGANDA.de

SILKE BADER / Mediale Beratung, Kunsttherapeutin, HP für Psychotherapie / www.silkebader.de